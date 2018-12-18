Camiden ayakkabı çalan şahıs kameralara yakalandı

Adıyaman'da bir camiden ayakkabı çalan şahıs saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Ulu Cami'ye gelen bir şahıs sabah namazı sonrası cami girişinde bulunan cemaate ait ayakkabıyı gözüne kestirdi. Ayakkabılıkta bulunan ayakkabıyı kıyafetinin içerisine koyan şahıs daha sonra camiden koşarak ayrıldı. Şahsın ayakkabıyı çalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kimliğinin polis ekipleri tarafından tespit edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.