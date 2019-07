Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı

Adıyaman'da anne ve babası tarafından cami avlusuna bırakılan 2 aylık bebeğin ölümcül hasta olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da önceki gece cami avlusuna bırakılan ve sabah namazına gelen cami görevlisi ve cemaat tarafından fark edilen 2 aylık bebeğin anne babasına ulaşan polis, olayın ardındaki dramı da ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, isimleri açıklanmayan anne ile babanın ertesi gün polis merkezine giderek ifade verdikleri öğrenildi. Anne babanın ifadelerinde, ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hasta bebeklerine bakamadıklarını ve bu nedenle cami avlusuna bıraktıklarını söylediği öğrenildi.

Bebek ölümcül hasta

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan muayenede, talihsiz bebeğin ölümcül hasta olduğu belirlendi. Akut böbrek yetmezliği ve septik şok hastalığı olduğu tespit edilen bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, "112 Ambulans ekipleri cami avlusunda buldukları bebeği hastanemize getirdiler. Çocuğun aşırı derece siyonetik ve hipotermisi olduğu için acil serviste değerlendirildi, hayati tehlikesi görülerek yoğun bakıma yatırıldı. Şu anda septik şok ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda takip ediliyor. Hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çocuğun iyi olması için, iyileşmesi için yoğun bakımda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ama an itibariyle genel durumu çok iyi değil ve şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Daha öncesinde bizde kaydı olmadığı için onu göremiyoruz ama takibi yapılıyor. Gece vakti bırakıldığı için havanın soğukluğuna bağlı hipotermi gelişmiş olabilir, siyonozu da yani oksijen açlığı da bundan olabilir. Şu an takip ediliyor. Şu an akut böbrek yetmezliği durumu da var. Çocuklarda çok hızlı bir şekilde akut böbrek yetmezliğine gidilebiliyor. Elimizden geleni yapacağız çocuğumuzu inşallah iyileştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Bebeğin tedavisinin ardından aileye geri verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.