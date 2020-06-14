Çamura saplanan iki ineği itfaiye kurtardı

Adıyaman'da, gövdelerine kadar çamura saplanan iki ineği itfaiye ekipleri kurtararak sahiplerine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu fuar alanı yakınlarında İbrahim Çevik'e ait iki adet inek, otlatıldıkları esnada çamura saplandı. Gövdelerine kadar çamura saplanan ve bulundukları yerden çıkamayan inekleri fark eden Çevik, yakınlarını arayarak yardım istedi. Çevik ve yakınlarının müdahaleleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, inekleri saplandıkları yerden tek tek çıkarttı. Çıkarılan inekler İbrahim Çevik'e teslim edildi.