Çamura saplanan inek kurtarıldı

Adıyaman'da, çamura saplanarak bir daha çıkamayan inek, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahaleleri sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndire (Zey) Köyünde Ali Ekber Uzun'a, ait inek, köy yakınlarında bulunan çamurluk alana girerek burada mahsur kaldı. İneğinin mahsur kaldığını gören inek sahibi, durumu yakınlarına söyleyerek yardım istedi. Vatandaşların yardımları yetersiz kalınca bu defa durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucunda ineği saplandığı yerden çıkararak kurtardı.