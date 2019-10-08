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"Çanakkale 1915" gezici müzesi Gölbaşı ilçesinde

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesinin girişimleriyle davet edilen Çanakkale 1915 Gezici Müzesi mehter takımı gösterisiyle öğrencilerle buluştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesinin girişimleriyle davet edilen Çanakkale 1915 Gezici Müzesi mehter takımı gösterisiyle öğrencilerle buluştu.


Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor salonundaki serginin açılışı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından yapıldı. Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi mehter takımının gösterisinin ardından yapılan açılışta konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Çanakkale zaferiyle, Türk toplumunda millet olma bilincinin tohumları tekrar yeşermiş ve kurtuluş savaşının kazanılması adına çok önemli bir adım atılmıştır. Çanakkale zaferi, vatan topraklarını ve bağımsızlığımızı korumak için varını yoğunu ortaya koyan bir milletin, tarih sayfalarından silinemeyecek bir destanıdır. Birinci dünya savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletlerarasındaki savaşlara katılan askerlere at eşyalar ve savaş malzemeler bulunmaktadır. Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yaşayabilirler. Kahraman milletimizin göğsümüzü kabartan hatıratına şahit olabilirler. Sergimizde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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