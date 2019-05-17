Canlılarının hayatını kurtaracak proje tuttu

Her yıl anız yangınlarında milyonlarca canlının yok olmasına neden olan ve ekolojik dengeyi bozan anız yangınlarının önüne geçmek için Adıyaman'da pilot olarak gerçekleştirilen ‘anıza direk ekim' projesinde verim beklenenin üstünde oldu.

Bir taraftan doğanın ekolojik dengesini bozan, gider taraftan milyonlarca canlının yanmasına neden olan anız yangınlarının önüne geçmek ve çiftçinin mazot ve gübre masrafları yarıya düşürmek için başlatılan proje tuttu. Kasım ayında ekimi yapılan yem bitkisi biçilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile yürütülen “Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum İçin Tarımsal Uygulamalar” isimli proje ile anız yangınlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Anız alanlarına direkt ekimin sağlandığı proje Türkiye'de 10 pilot ilde uygulandı. Bu illerden birisi olan Adıyaman'da da merkezde 2, Kahta'da ve Besni'de 1 bölgede deneme amaçlı 98 dekarlık alana deneme amaçlı Macar Fiği+ Triticale ve Yem Bezelyesi+Arpa karışımı ekim yapıldı.

Yetkililerin her türlü uyarısına rağmen önüne geçilemeyen anız yangınlarında toprak zarar görürken milyonlarca canlı yanarak kül oluyor. Pilot olarak uygulanan bu proje ile hem canlıların hayatı kurtulacak hem de çiftçi ekonomik kazanım sağlayacak.

Yem bitkisinin ilk hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, proje ile ilgili bilgi vererek, “Burada projemizin amacı, bozkır ekosistemlerinde iklim tabanlı ekosisteme uyum projeleri kapsamında neler yapabileceğimiz ile ilgili bir çalışmaydı. Türkiye genelinde 10 ilde böyle bir çalışma yürütüldü. Bunlardan birisi olan Adıyaman'da da 4 noktada deneme yaptık. Gerçekten bu gün çok mutluyuz. Çünkü sonuçları çok verimli oldu. Özellikle anıza direk dikim yaparak zamandan tasarruf, anız yangınlarının önüne geçmek ve toprağın azot ihtiyacını baklagillerle karşılayarak bundan sonraki yıllarda verimini ciddi şekilde arttırmak. Ayrıca hayvanlarımız için en mühim nokta olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir projeydi. Bunun sonuçlarını alıyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah bundan sonra ki süreçte de buna devam etmiş olacağız. Bununla birlikte de hem zamandan tasarruf hem de tarımsal girdilerde de yaklaşık yüzde 30-40'lık bir gelir elde etmiş oluyoruz. Burada Macar Fiği, Triticale, Yem Bezelyesi ve Arpa karışımın ekimi yapılıyor” diye konuştu.

Çiftçiler, bitki artıklarını masrafsız ve çabuk yok etmek, sürümü kolaylaştırmak, ikinci ürün yetiştirmek için zaman tasarrufu sağlamak, sap ve bitki artıkları üzerindeki artıkların yok edilmesi, sap, bitki artıkları ve toprak yüzeyine yakın yerde barınan zararlıların yumurta, larva, pupa ve erginleri yok etmek için anız yakıyor. Bu proje ile anız yangınlarının önüne geçilmesi ön görülüyor.