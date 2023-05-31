İhlas Haber Ajansı

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Çapa motoru devrildi: 1 ağır yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Harmanlı beldesine bağlı Kalemkaş köyünde yaşayan M.Ş kendisine ait çapa motoru ile tarlasına giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinde sürücü M.Ş'nin boynunun kırıldığı belirlendi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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