Çarpışan kamyon ile otomobil şarampole yuvarlandı:3 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışan kamyon ve otomobil kaza sonrası şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Evren idaresindeki 44 ACL 172 plakalı kamyon ile Hakan Eroğlu idaresindeki 44 BJ 874 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 30.kilometrede çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta şarampole yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ömer Evren, Hakan Eroğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe Tanrıverdi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından araçlardan çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.