Çarşafla kedi kurtarma operasyonu

Adıyaman'da bir ağacın tepesine çıkan iki yavru kediyi belediye çalışanları yatak çarşafı açarak kurtardı.

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park içerisinde yaklaşık 17-18 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesine çıkan iki yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, park içerisindeki ağaç sıklığından dolayı araç ile yaklaşamadı. Durum üzerine, bölgede budama faaliyetleri yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, araç ile kedinin bulunduğu ağaca yanaştı. 14 metreye kadar uzaya bilen aracın merdiven kabini kedilere yetişemedi. Durum üzerine belediye çalışanı 14 metre yükseklikten sonra kediyi yakalama aparatı uzattı. Bir türlü yakalanamayan yaramaz kedilerin düşme durumuna karşı belediye çalışanları ile vatandaşlar, ağacın altında branda niyetine yatak çarşafı açtı. Kurtarma operasyonu esnasında yavru kediler, bulundukları ağaçtan bir başka ağaca geçmek istediği esnada dengesini kaybederek 17-18 metre yükseklikten açılan çarşaf içerisine düştü. Sağlık durumları iyi olan her iki yavru kedi, belediye çalışanları tarafından sütle beslendi. Karınları doyurulan kediler, çağrılan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince alınarak veteriner müdürlüğüne götürüldü.