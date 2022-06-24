İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan bir apartmanının çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.