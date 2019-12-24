İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdaki odunluk yandı

Adıyaman’da iki katlı binanın çatı katında ki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'da iki katlı binanın çatı katında ki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Yangın, Yeşilyurt Mahallesi 21186 Sokakta bulunan Yusuf Güzel'e ait binanın çatı katında çıktı. Çatı katında bulunan odunlukta ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak binanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında odun ve eski eşyaların yandığı herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.


Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.