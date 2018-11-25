Çatıdan atlayan şahıs öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 katlı binanın çatısından aşağı atlayan genç hayatını kaybetti.

Olay, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Tanrıöver Caddesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Macit Sedat O. ailesine 3 katlı binanın çatısına çıkarak kendisini aşağı bıraktı.

Çatıdan atlayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit ile kapattı. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.