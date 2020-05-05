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Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti

Adıyaman’da bir hastaya müdahale için giden ambulans çaydan geçerken mahsur kalınca yardımına köylüler traktörle yetişti.

Adıyaman'da bir hastaya müdahale için giden ambulans çaydan geçerken mahsur kalınca yardımına köylüler traktörle yetişti.


Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde bir hastaya ulaşmaya çalışan 112 acil sağlık ekipleri Gökçay'dan geçerken, suda ilerleyemedi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, ambulans şoförünün uğraşlarına rağmen ambulans çıkamayınca, köylüler yardıma koştu. Traktör ile gelen köylüler ambulansa halat bağlayarak çaydan çıkartmaya çalıştı. İlk denemede halat kopunca bu kez zincir bağlanarak ambulans bulunduğu yerden çekildi. Ambulans daha sonra hastaya ulaşarak ilk müdahalesini yaptı.

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