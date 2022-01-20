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Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Aksu köy yoluna çığ düştü.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Aksu köy yoluna çığ düştü. Kapanan yol 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı


Önceki gün başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı Çelikhan ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı, Çelikhan Aksu köy yoluna çığ düştü.


Adıyaman İl Özel İdare ekipleri çığ düşen bölgeye ulaşarak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yolu temizledi. Yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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