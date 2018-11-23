Çelikhan ilçesinde vatandaşlara helva ikram edildi

Adıyaman'ın Çelikhan Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle vatandaşlara helva dağıtıldı.

Cuma namazı sonrası Çelikhan Ulu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 800 kişilik irmik helvası vatandaşlara dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Abdurrahman Yalçın, vatandaşların Mevlid-i Nebi Haftasını kutladığını belirtti.