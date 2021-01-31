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Çelikhan ilçesine kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekiplerinin temizlik çalışması devam ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekiplerinin temizlik çalışması devam ediyor.


İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çelikhan Belediyesine bağlı ekipler iş makineleriyle birlikte ilçe merkezindeki ulaşımı sağlamak için kar temizlik çalışması yapıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğunu belirten yetkililer, bu sayede hızlı bir şekilde sokakları temizleyebildiklerini ifade etti.

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