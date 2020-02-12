İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çelikhan ve Sincik ilçesinde okullar tatil

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.


Adıyaman il ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile halk eğitim merkezlerinde 13 Şubat 2020 Perşembe 1 gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.