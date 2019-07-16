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Çelikhan'da 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Ulu Camiinde mevlit okutulmasının ardından vatandaşlar Çelikhan Çarşı Meydanında toplandı. Vatandaşlar, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi üzerinden Çarşı Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyen vatandaşlar meydanda anı defterine görüş ve düşüncelerini yazdı. Kur'an-ı Kerim okutularak şehitlere dua edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde halka irmik helvası dağıtılarak sala okunmasıyla devam etti.


Etkinliklere Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Reçep Duran, İlçe Emniyet Amiri Komiser Hacı Bayram Arpacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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