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Çelikhan'da ‘Çağaboğan' çekirgesi görüldü

Büyüklüğü ve etçil olması nedeniyle ‘Çağaboğan’ olarak bilinen Saga Ephippigera isimli çekirge Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde görüntülendi.

Büyüklüğü ve etçil olması nedeniyle ‘Çağaboğan' olarak bilinen Saga Ephippigera isimli çekirge Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde görüntülendi.


Çekirge Çelikhan Çat Baraj yolu üzerinde yürüyüş yapan kişiler tarafından görüntülendi. Yaklaşık 20 santim büyüklüğündeki çekirgeyi fark eden vatandaşlar cep telefonuyla çekirgeyi görüntüledi.


Daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinde de görülen etçil 'Çağaboğan' çekirgenin fotoğraflarını çeken Hasan Gün, “Baraj yolunda yürüyüşe çıktığım sırada kaldırım kenarında sarı rengi ve kocaman boyutuyla duran çekirgeyi görünce şaşırdım. Daha önce gördüğüm çekirgelerden farklı ve büyük olan çekirgeyi internetten araştırdığımda ‘Çağaboğan' olduğunu öğrendim” dedi.

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