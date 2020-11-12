Çelikhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla fidan dikimi yapıldı.

Çelikhan Mirsu Mesire Alanında gerçekleştirilen etkinliğe Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikiminde konuşan Kaymakam Necdet Uçar, “Cennet yurdumuzun geleceğine nefes olmak için biz de gerek kaymakamlığımız gerekse şahsımız ile bu güzel seferberliğine iştirak ettik. Ülke genelinde bereketli topraklarımıza emanet edeceğimiz 83 milyon fidan, bizden sonra gelecek nesillere bırakabileceğimiz mirasımızın en kıymetlisi olacak” diye konuştu.