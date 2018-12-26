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Çelikhan'da kar yağışı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.


Çelikhan'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ilçe merkezinde 15 santimi buldu. İlçeye bağlı köy yolları ve ara yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, Adıyaman - Çelikhan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.


Jandarma ve polis ekipleri ise yollarda araç sürücülerine buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.


Belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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