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Çelikhan'da kar yağışı ulaşımda zorluk yaşattı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köy yollarında ulaşımda zorluklar yaşanıyor.


Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezine 15 santim kar düşerken köy yollarının bazı noktalarına ve yüksek kesimlere daha fazla yağış düştü.


Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların il özel idaresi ekipleri ve Çelikhan Belediyesine bağlı ekipler tarafından çalışmaların yapıldığı belirtildi.

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