İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çelikhan'da kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde polis ekipleri 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2 farklı alanda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi aldı. Polis ekipleri alanlarda yaptıkları arama ve taramada 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisine polis ekipleri el koyarken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.