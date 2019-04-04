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Çelikhan'da meslek tanıtım semineri düzenlendi

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde öğrencilere mesleki tanıtım semineri verildi.

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde öğrencilere mesleki tanıtım semineri verildi.


Çelikhan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine okul rehberlik servisi tarafından her hafta bir meslek tanıtımı yapılıyor.


Bu hafta 12.si düzenlenen meslek tanıtımında Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde görevli Opr. Dr. Murat Altundağ tarafından doktorluk mesleği anlatıldı.


Çelikhanlı olan Dr. Murat Altundağ, doktorluk mesleğine nasıl başladığı, mesleğin zorluk ve kolaylıkları ve önemi ile ilgili bilgi verdi.


Daha sonra öğrenciler doktorluk mesleği ile ilgili Altundağ'a sorular sordu. Okul Müdürü Mehmet Yerlikaya, tarafından Altundağ'a teşekkür plaketi verildi.

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