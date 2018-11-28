Cenaze namazında aileler birbirine girdi: 4 yaralı

Adıyaman'da husumetli iki ailenin cenaze namazında birbirine saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mezarlık Camii'nde Mehmet Özer için kılınan cenaze namazı sırasında, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine saldırdı. Yaşanan kavgada Yakup K., Abdullah K., Murat K. ile Abuzer Ö. darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 6 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kavgadan dolayı kılınamayan cenaze namazı polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kılındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.