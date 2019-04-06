Cendere yolunda çökme meydana geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karakuş Tepesi ile Cendere Köprüsü arasındaki yolda çökme meydana geldi.

Sincik İlçe yolu olarak kullanılan yolda geçtiğimiz hafta yağan yağış ile birlikte çökme meydana geldi. daha önceki yağışlarda hasar gören yol son yağışlarla birlikte bu hasar büyüdü. Yaklaşık 20 santimlik çökmenin meydana geldiği yoldan geçen araçların altı yere değiyor. Sincik yolu üzerinde bir kaç noktada çökme meydana geldiği görüldü.

Sürücüler duruma tepki göstererek biran önce yetkililerin yolun bakım ve onarımını yaparak, herhangi bir kazaya neden olmadan yolun yapılmasını istedi.