“Cennet Bahçesi Evler” konferansı düzenlendi

“Dünya'daki Cennet Aile” kapsamında düzenlenen ikinci konferans "Hadi Gelin Evlerimize Geri Dönelim" Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Grup Nida'nın ezgi ve ilahileri ile renk kattığı konferansta konuşan Siret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tamer, Uhud Savaşında kritik görevde bulunan Okçular tepesindeki Sahabi Efendilerimizin (r.a) yerlerini terk ederek nasıl bir kayba yol açtıklarından bahisle bugün çağın okçular tepesi olan aile kurumunu terk ettiğinde ne türlü kayıplar yaşayacağımıza vurgu yaptı.

Ali Tamer, “Arkasından ailede eşler arasında olması gereken sağlıklı iletişimi sağlayacak olan anne, baba, çocuk, ümmet, mektep, muhabbet, vefa, adalet ve sabır gibi temel kavramları algılayışta Kur'an ve sünnet ölçüsünde ciddi farklılıkların oluştuğunu buda aile kurumunu zedeledi. Bedenen ya da manen terk ettiğimiz aile yuvasına bir an önce dönmemiz gerekiyor. Unuttuğumuz üç şey üzerinden yeniden ailenin büyük bir nimet olduğunu hatırlamamız gerekir. Birincisi gerçek manada anne ve baba olmayı, ikinci olarak ailenin en önemli devlet olduğunu ve sonuncu olarak da anne ve babanın masum olan çocukların olduğu bir gül bahçesinin bahçıvanları olduklarını unutmaları gerekir. Unuttuklarımızı yeniden hatırlayarak suskunca bedenen ya da ruhen terk ettiğimiz aile yuvasına muhteşem bir dönüş yapmalıyız” dedi.

Konferans Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Murat Kurt'un dualarıyla tamamlandı.