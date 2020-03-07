Cep telefonu kazaya neden oldu

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken uğraştığı telefona dalan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.F., uğraşmış olduğu telefonuna dalarak kaldırımdan yola indi. Kaldırımdan yola inen kadına o esnada yoldan geçen sürücüsü öğrenilemeyen 33 RRN 79 plakalı otomobil çarptı. Uğraştığı telefonu yüzünden otomobilin çarpması sonucu yaralanan M.F., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.F., iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Durum üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken yaya ve sürücü de birbirinden şikayetçi olmadı. Uğraştığı telefon nedeniyle kendisine otomobil çarpan M.F., olay yerinden uzaklaştı.