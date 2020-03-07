İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cep telefonu kazaya neden oldu

Adıyaman’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken uğraştığı telefona dalan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken uğraştığı telefona dalan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan M.F., uğraşmış olduğu telefonuna dalarak kaldırımdan yola indi. Kaldırımdan yola inen kadına o esnada yoldan geçen sürücüsü öğrenilemeyen 33 RRN 79 plakalı otomobil çarptı. Uğraştığı telefonu yüzünden otomobilin çarpması sonucu yaralanan M.F., için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.F., iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Durum üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken yaya ve sürücü de birbirinden şikayetçi olmadı. Uğraştığı telefon nedeniyle kendisine otomobil çarpan M.F., olay yerinden uzaklaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.