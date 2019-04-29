Çevre bilinci için 'gökyüzünde ağaç dikme' etkinliği düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anaokulu öğrencileri çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan ‘Eko Okul Projesi' kapsamında 'gökyüzünde ağaç dikme' etkinliği düzenlendi. Helyum gazı ile doldurulan balonların ucuna çeşitli ağaç tohumları bağlanarak gökyüzüne bırakıldı.

Öğrenciler çevre bilincinin oluşturulması amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünleri sergiledi. Naze Bedir Metiner Anaokulu öğrencileri, evde çöpe atılan gazoz kapakları, kumaş parçaları, pet şişe, ambalaj kutusu gibi malzemelerden birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Proje kapsamında yıl boyunca geri dönüşümü sağlanan malzemelerin, sene sonu sergi açılışı gerçekleşti.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Naze Bedir Metiner Anaokulu Müdiresi Hacer Söner Ünsal, “Bugün okulumuzda ‘Eko Okul Projesi' kapsamında, ‘Atık Materyal Sergisi' düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerle sağlıklı çevrenin, sürdürülebilir olması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarda çevre bilinci oluşturup, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Etkinlikte okul öğrencilerine, geçmişten günümüze doğru yapılan çeşitli figür kıyafetleri giydirilerek çocuklara geçmiş ve geleceği eğlenceli bir şekilde öğretilmesi ve etkinliğin eğlenceli geçmesi sağlandı. Okulumuzda 4-6 yaş arası 155 öğrenci eğitim görüyor. Amacımız, sağlıklı çevrenin sürdürülebilir olması için farkındalık oluşturmak. Çocuklarda çevrenin korunması yönünde bilinç oluşturulması ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamaktır" diye konuştu.

Sergi sonunda ise okul bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler ‘Gökyüzünde Ağaç Dikme' etkinliği kapsamında helyum gazı ile doldurulan balonların ucuna çeşitli ağaç tohumları bağlayarak gökyüzüne bıraktı. Tohumların yaklaşık 8 saat sürecek yolculuğun ardından büyüyüp gelişeceği topraklara ulaşması bekleniyor.

Eko Okullar Atık Materyal Sergisine Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tünçmen, Eğitim Bir Sen Kahta Temsilcisi İsmail Tümer, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.