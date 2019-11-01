UNESCO Küresel Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı Haftası kapsamında Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle Avrupa Birliği koordinasyonunda ‘Çevrimiçi Gençlik-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı Forumu' düzenlendi.

ADYÜ Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, üniversite akademik ve idari çalışanları ile çok sayıda öğrenci katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, yeni dönemde medya okuryazarlığının zorunlu hale geldiğine dikkat çekerek, insanların bilgiyi kütüphane ve kitaplarda aramak yerine sosyal medyada aramaya başladıklarını söyledi.

Rektör Turgut, “Şairin dediği gibi bütün bunlar ben yaşarken odu. Peki, ne oldu? 1965'li yıllarda TV ile tanıştık. Pek tabi ki o yıllarda daktilo da vardı. Sonra bilgisayar dönemi başladı. 1990'lı yıllarda Pentium 2,3,4'lü bilgisayarlar ile tanıştık. Pentium 4'ün kapasitesi sadece 486 MB iken bugün cebimizde taşıdığımız o küçücük telefonlarda dahi onlarca GB bilgi saklanabilmektedir. Benim doğduğum dönemde medya okuryazarlığı yeni dönemdeki gibi zorunlu değildi. Çünkü biz gerçekleri kütüphanelerde ve kitaplarda arardık. Kitap kokusu bir başkaydı o zamanlar. İşin gerçeğini söylemek gerekirse doğru bilgi hala kütüphanelerde saklıdır. Bizim kuşağın bilgiye ulaşması sınırlı idi, ancak ulaştığımız bilginin tamamını kullanabiliyorduk” dedi.

Rektör Turgut, sanal dünyanın özellikle gençler arasında çok yaygınlaşması ve onları adeta esir almasına da değinerek, “Yapay zekanın ve gelecekte robotların ne yapacağını tartıştığımız bu dönemde, bilginin oluk oluk aktığı bu dönemde bilgiye kıtlıktan çıkmışçasına saldırmamız gerekirken özellikle gençler dijital medyayı akıllıca kullanamıyor. Dijital medya bilgiye ulaşmak için kullanılmıyor. İnsanlar zamanının çoğunu sosyal medyada harcıyor. Hatta bunun için uykusuz kalıyor, bağımlı hale geliyor. Gençlerimiz, spor sahalarında, açık havada spor yapması gerekirken, ekran başında zaman öldürmeyi tercih ediyor. Arkadaş toplantılarında yüz yüze gelip sevdiklerimizin gözleri içine bakmak yerine ekranlara bakıp gülüyor ya da kızıyoruz. Artık Köroğlu'nun, Nasrettin Hoca'nın, Robin Hood'un, Denizci Simbad'ın ya da Marco Polo'nun dönemi bitti. Gün, sanal ve sosyal medya fenomenlerinin günü olmuştur. Bu sosyal medya fenomenleri, kendilerini 10-15 dakika içerisinde farklı figürlere sokabiliyorlar. Bence hayatta iki şey çok önemli, biri sağlık diğeri zamandır. Dijital medya öyle bir hale geldi ki bizleri esir alıp zamanımızı çaldıktan sonra sağlığımızı da bozuyor. Bugün dijital medya ile kültürel manipülasyonlar yapmak, tek tip kültürel dayatmalarla toplumlara şekil vermek, toplumları sürü psikolojisi ile hareket ettirmek, kendi beyaz yalanına inandırmak, her tür olumsuzluklar ile ülkelerin iç işlerine karışmak ve insanları etki altına alarak bu şıklar üzerinden onları etkilemek mümkün hale gelmiştir. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger öncülüğünde gerçekleştirilen bu toplantı dijital ortamdaki gerçeğin anlaşılabilmesi için bir yol, bir yöntem sunsun ve gerçekleri ortaya koyarak insanlara yalandan yaşam konusunda bir uyarı olsun. Biz geldik, gidiyoruz. Bu dijital ortamda sizler verimli kullanamazsanız zaman kaybından başka hiçbir şey elde etmiş olmayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada en büyük gücün bilgi olduğunu belirterek, “En büyük zenginlik bilgidir. Fakat bu bilginin insanlık yararına kullanılması gerekiyor. Sosyal medya açısından her gün yeni bir dünya kuruluyor. Sosyal medyada paylaştığımız bir olay olumlu veya olumsuz kelebek etkisi oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ayhan Akpay ise, forumun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür etti. Forumda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ele alacağı konunun online çevrimiçi programı ama aynı zamanda çevrimiçi dezenformasyon olduğunu belirtti. Birkaç rakam vereceğini ifade eden Berger, “Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 69'u haberlere çevrimiçi online olarak ulaşıyor. Avrupalıların yüzde 62'si sosyal medyayı kullanıyor. Bu oran Türkiye'de daha yüksektir. Avrupalıların sadece yüzde 28'si sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları bilgiye güveniyorlar. Online bilgi tüm dünyada daha önceden hiç öngöremediğimiz şekilde insanı güçlendirebiliyor" ifadelerini kullandı. Tarihte gelişim yönünde yapılan ilk sıçramanın Mezopotamya'da yazının bulunmasıyla gerçekleştiğini dile getiren Büyükelçi Berger, "Yazı daha sonrasında çok hızlı bir şekilde ticareti artırma, ekonomiyi geliştirme, bilimi destekleme ve dil için kullanıldı. Aynı zamanda siyasi bilgi sağlanması yani propaganda amacıyla da kullanıldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Zafer Elgin'in yaptığı Prof. Dr. Sinan Canan, Miray Akovalıgil, Aykut Elmas ve Ünsal Ünlü'nün konuşmacı olarak katıldığı “AB Türkiye Gençlik Forumu Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı” konulu panel düzenlendi.

Dijital medyanın farklı yönlerinin masaya yatırıldığı panelde, katılımcılar panelistlere sorular yöneltti.

Programın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e el dokuma halı ve tarihi Cendere Köprüsü maketi takdim edildi.