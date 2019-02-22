Cezaevi firarisi polis ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olan bir şahsı yakalamak isteyen polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesinde bir otomobil içerisinde görülen ismi öğrenilemeyen cezaevi firarisini fark eden polis ekipleri aracı takip etmeye başladı. Polis ekiplerini fark eden araç hızla ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi. İzini kaybettiren araç kısa süre içerisinde eski Fatih Polis merkezi yakınlarında bulunan bir iş yeri önünde park halinde bulundu. Park edilen araç içerisinde cezaevi firarisi ile karşılaşılmazken araç sürücü ise aracında kendisinden başka kimsenin olmadığını sivil polis aracının kendisini takip etmesinden dolayı panikleyerek hızla uzaklaştığını belirtti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.