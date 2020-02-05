Cezaevi personelinin durumu netlik kazanıyor

Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli personelin başka illere tayinlerinin çıkartılacak olmasıyla ilgili personeller AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve parti yöneticileriyle görüşen cezaevi personelleri başka illere gitmek istemediklerini dile getirdi.

Burada telefon ile Milletvekili Ahmet Aydın ile görüşen personelin talepleri not alındı. Milletvekili Ahmet Aydın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştü.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Milletvekili Ahmet Aydın'ın konuyu yakından takip etmesiyle önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, Adıyaman'dan ayrılmak isteyen personelin 7 Şubat tarihine kadar dilekçe vereceğini, kalmak isteyenlerin ise süreci bekleyeceğini söyledi.

Alkayış, “Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevindeki 503 hükümlü ve 311 tutuklu toplam 814 kişi Islahiye, Türkoğlu ve Şanlıurfa Cezaevlerine nakil edildi. Cezaevinde görevli 275 personel bulunuyor. Milletvekilimiz Ahmet Aydın, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile telefonda görüşmüş ve cezaevi personelinin talep ve beklentilerini iletmiştir. Milletvekilimiz Aydın daha sonra Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile yüz yüze görüşerek süreci titizlikle takip etmiştir. Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda bu aşamada mahkemelerce tutuklama kararı verilirse suç asliye ceza kapsamında ise Gölbaşı ilçemizde bulunan kapalı cezaevine nakil yapılmaktadır. İsnat edilen suç ağır ceza kapsamında ise tutuklu Siverek veya Diyarbakır Cezaevine gönderilmektedir. Bu süreçte Kahta Cezaevinin yeniden açılarak hizmete sunulması için Adalet Bakanlığı personeli inceleme yapmaktadır. Adıyaman Kapalı Cezaevi 1970 yılından beri hizmet vermektedir. Depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bilimsel tetkikler yapılmış ve uzmanlardan gelecek rapor sonuçları beklenmektedir. Buradan gelecek raporlara ve bilimsel görüşlere göre süreç de belli olacaktır. Merkez ilçede yeni, modern, donanımlı ve çağa uygun bir cezaevi ihtiyacı bulunmaktadır. Yakın bir zamanda bu konu da netlik kazanacaktır. Cezaevinde hizmet eden 275 personelimizin öncelikle hizmet ettikleri yerde kalmaları için de Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın yoğun bir gayret göstermektedir” diye konuştu.