CHP adayı Acar'dan parti seçim bürolarına ziyaret

CHP Besni Belediye Başktan Adayı Vakkas Acar beraberinde CHP İlçe Başkanı Hakan Kılınç, İYİ Parti İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, il genel meclis üyesi adayları ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte diğer partileri gezdi. Acar ve beraberindekiler, AK Parti Besni Belediye Başkan Adayı Mehmet Eyyüp Emre, Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan, Milliyetçi Hareket Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Kenan Polat ve Bağımsız Besni Belediye Başkan Adayı İsmail Kıran'ın seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan CHP Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar, seçimlerin gelip geçici olduğunu, her zaman herkesle dost olarak kalacaklarını ifade ederek, "Bu bir var olma ya da yok olma meselesi değildir. Bu güzel ilçemize hizmet etme yarışı en iyi hizmeti ben yaparım deme yarışıdır. Bu düşünceyle yola çıkıp, bu düşünceyle hareket edersek, desteklediğiniz adaylarınıza hem de bu topluma güzel bir katkı sunmuş olacaksınız. Biz seçim yarışının dostluk, sevgi ve hoşgörü havasında geçmesini temenni ediyoruz. Diğer parti adaylarının da bu şekilde düşündüğünden hiçbir şüphemiz yok. İnşallah kazanan Besni olacak, inşallah kazanan dostluk olacak" dedi.

Seçim sonunda önemli olanın Besni'nin kazanması olduğunu da sözlerine ekleyen Acar, "Kazanan ya da kaybeden olabiliriz. Önemli olan Besni'nin kazanmasıdır. Sıkıntısız, kavgasız ve gürültüsüz bir seçim dönemi geçirmeyi temenni ediyorum. Önümüzdeki seçim süreci döneminde ne olursa olsun huzuru bozacak, insanları sıkıntıya sokacak, arada bırakacak üslup ve yöntem kullanmayacak. 1 Nisan sabahında da birbirimizi kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.