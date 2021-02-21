CHP Adıyaman teşkilatı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve il yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gündeme dair olan konuların ve Adıyaman sorunlarının ele alındığı ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Burak Binzet, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek Adıyaman sorunlarını ve gündemde olan konuları konuştuk. Misafirperverliği ve ilgisinden dolayı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Adıyaman ve bizim adımıza çok verimli bir birliktelik oldu. Şehrimizin sorunlarını gündeme getirme fırsatı bulduk. Bu noktada hemşehrilerimizin de isteklerini siyasetin merkezine taşıdık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurttaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.