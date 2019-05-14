CHP Adıyaman Teşkilatından İmamoğlu'na destek

CHP Adıyaman İl Teşkilatı Ekrem İmamoğlu'na destek için bağışta bulundu.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve beraberinde teşkilat mensupları bankaya giderek, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek kampanyasına bağışta bulundu.

İl Başkanı Deniz Çakmak, 31 Mart seçimlerinin 23 Haziran'da yenilecek olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin olumlu sonuçlanması için Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi sunmak üzere bir halkımızla bir araya geldik. Bu sadece ekonomik bir destek değil, aynı zamanda demokrasi, adalet ve kardeşlik adına da atılmış çok büyük bir adımdır. Biz gücümüzü devletten değil, halkımızdan almaktayız. Halkımızın bu desteği bizim için çok kıymetli olacak. Ülkemizin aydınlık geleceği için, genç, yaşlı, çocuk, emekli, kadın, engelli, işçi ve tüm halkımız için bu mücadele ve dayanışma ortamını büyütmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu sadece CHP'nin değil, tüm İstanbul'un ve tüm Türkiye'nin adayıdır” ifadelerini kullandı.