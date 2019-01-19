CHP Adıyaman'da ‘işbirliği' yapacağı partiyi belirlemedi

CHP Parti Meclisi Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin Adıyaman'da hangi parti ile işbirliği yapacağına karar vermediğini söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adıyaman'da partililerle bir araya gelerek 31 Mart seçimleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak ile birlikte parti binasında açıklamalarda bulundu.

Özellikle CHP'nin Adıyaman'da İYİ Parti mi yoksa Saadet Partisi'yle mi seçim işbirliği yapacağı konusunda açıklamada bulunan Bülent Tezcan, “İşbirliği konusunda görevli Genel başkan Yardımcısı arkadaşlarımız Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun çalışmaları sürdürüyor. Türkiye genelinde nerelerde işbirliği yapılabilir? Adıyaman'da buna dahil. Hangi çerçeve de yapılacak? Görüşmeler devam ediyor. Belli bir noktaya geldi ama daha kesin karar verilmedi. Açıkladıklarında hep beraber öğreneceğiz” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar ve çitçinin sorunlarıyla ilgili konuşan Bülent Tezcan, “Türkiye'nin sorunları çok ve sorunların çözümü için parlamentoda arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmayı TBMM'nin gündemine getirdik. Emeklikte yaşa takılanların problemini çözeceğimizi ilk biz söyledik. Primini ödemiş, gününü doldurdum ama yaşa takılmış. Niye yaşını bekletiyorsun? Bundan önceki iki seçimde de seçim bildirgemizde yer aldı. Zannettiler ki bir daha gündeme gelmeyecek. Biz sözümüzün arkasında durduk ve meclisin gündemine getirdik. Emeklilikten yaşa takılan Türkiye'de 1 milyonun üzerinde vatandaş var. Önünüzde 31 Martta sandık var. Dün sizi kandıranların bir daha kandırmasına müsaade etmeyin.

Tütün ithalatı artıyor, tütün üretimi düşüyor, aynı zamanda tütüne gümrük vergisi sıfırlanıyor. Çitçinin malı para etmeyen ithalat üzerine kurulu bir düzen var. Emeklinin, çiftçinin sorununu çözeceğiz. Esnafın sorununu çözeceğiz. Büyük alışveriş merkezlerinin kıskacı altında ezilen esnafın yeniden canlanacağı bir Türkiye'yi oluşturacağız” diye konuştu.

Tezcan, Mart'ın sonunun bahar olduğunu, 1 Nisan'ın güzel bir gün olacağına aktardı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, ülkede ekonomik bir kriz olduğunu ve bu krizden en çok etkilenen kentlerin başında Adıyaman'ın geldiğini belirterek, “Adıyaman tarım kenti ve bu kiriz en çok çiftçiyi vurdu, küçük esnafı vurdu ve bizim gibi yoksulların ama onurlu insanların yaşadığı illerdeki gariban halkı vurdu. Ancak biz umutsuz değiliz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi bütün teşkilatları hem önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanıyoruz hem de bu krizin aşılması noktasında halkımızla omuz omuza dayanışma içerisinde birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Yerel seçimler ülkemiz ve Adıyaman'ımız için çok önemli biz bu seçimlerde özellikle 31 Mart günü Türkiye'de bir nevi demokrasi oylayacağız” dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ise, 31 Mart seçim çalışmalarına başladıklarını ve parti olarak güzel sonuçlar alacaklarını dile getirdi.