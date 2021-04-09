CHP ekonomi masası heyeti STK temsilcileriyle bir araya geldi

CHP ekonomi masası heyeti Adıyaman'da, STK Temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin sorun ve sıkıntılarını konuştu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ekonomi Masası Başkanı ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcı Ahmet Akın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İzmir Milletvekili Bedri Serter, Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP ekonomi masası heyeti burada Türkiye gündemini ele aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, böyle bir programın odanın konferans salonunda yapılmasından dolayı mutluluk yaşadığını belirti.

Daha sonra konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Düşüncelerimiz ve siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun ortak paydamız Adıyaman. Ortak paydamız Adıyamanlı hemşehrilerimiz. Dolayısıyla İnsanlarımızın huzuru, refahı, barışı işi ve aşı için birlikte ortak akılla çalışmaya bundan sonrada devam edeceğiz” dedi.