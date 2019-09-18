CHP heyeti Adıyaman'da yol haritası belirliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Adıyaman'da siyasi yol haritası belirlemek için çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geliyor.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ki siyasi iklim ve önümüzdeki dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla alan taraması yapıyor.

CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve teşkilat mensuplarının da ziyaret ettiği çeşitli sivil toplum kuruluşu ziyaretlerinde özellikle ekonomik kriz ve kentin öncelikli ihtiyaçları ile beklentiler konusu konuşuluyor. Üç gün sürecek ziyaretlerin ilki Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşun CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye'nin 24 ilinde bu alan taramasının yapıldığına dikkat çekerek, “Bu hafta içerisinde 24 ayrı kentte Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle milletvekillerimiz gezecek. Sivil toplum örgütleri ve vatandaşların görüşlerini alacağız. Amacımız Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin tespiti, vatandaşların ve STK'ların görüşleri, bu krizden kurtulmak, beklentilerini dinleyeceğiz. Rapor haline getirip yakın zamanda Genel Başkanımız bu kentleri ziyaret edecek. Amacımız sadece muhalefet yapmak değil, çözüm önerileri sunmaktır” dedi.

Milletvekili Abdurraman Tutdere ise konuşmasında, “Ekonomik kriz başta olmak üzere halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmek gayesindeyiz. Kentimizin insanlarının taleplerini rapor etmek, insanların partimizden beklentilerini takip etmek adına iki günlük çalışma programımız olacak. Görüş ve önerilerini vatandaşlarımızı bize iletsinler. Amacımız ilimizin sorunlarının çözümü noktasında CHP olarak bu görevimizi en iyi şekilde yerine getirmektir. Çalışma sonunda ki değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ise, “Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarın sorunlarını dile getirdik. Küçük esnafın yıllardır kanayan yara haline gelen perakende yasası, tarım ve sulama projesi, tütün problemini dile getirdik. Biran önce perakende yasasının çıkmasını istiyoruz. Bu yasa için gayret gösterirlerse memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

CHP heyeti daha sonra Süryani Kadim Cemaatine ait Mor Pavlos Mor Petrut Kilisesine geçerek Metropolit Melki Ürek ile görüştü.