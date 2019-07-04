CHP heyeti muhtarlarla bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet Adıyaman'da muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere beraberinde İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve il başkan yardımcılarıyla birlikte muhtarları ziyaret etti.

CHP heyeti Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Dağhan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Aydın, Esentepe Mahalle Muhtarı Abdurrahman Altun, Kayalık Mahalle Muhtarı Mehmet Abidin Ekinci, Malazgirt Mahalle Muhtarı Şeyho Gülmez'i ziyaret etti.

Milletvekili Tutdere, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Tutdere, muhtarların eski devlet hastanesinin bir an önce tekrar hastane yapılması, esnafa sahip çıkılması, kentsel dönüşüm, mahalledeki eksiklikler, muhtarlık binaları ile ilgili sorunların dile getirildiğini söyledi.