CHP heyeti tütün üreticileriyle tarlalarda buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Parti üyeleriyle birlikte Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine gelen Veli Ağbaba ve Abdurrahman Tutdere, burada tarlalarda çalışan tütün üreticilerini ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Heyet, üreticilerin sorunlarını da dinledi. Tütün üreticileriyle bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Çelikhan benim için gerçekten çok farklı, çok önemli. Ben Adıyaman'ın tüm ilçelerini seviyorum ama Çelikhan'ın gönlümüzdeki yeri bir başka. Sebebi Çelikhan alın teriyle geçinen, emeğiyle yıllardan beri çoluk çocuk tarlada yazın sıcağında, kışın soğuğunda büyük emekle ve mücadeleyle yaşamını sürdüren onurlu insanların yaşadığı bir ilçe. Bu nedenle bu ilçe her zaman benim yanımda çok farklı olmuştur. Buranın insanlarının misafirperverliği ve hoşgörüsü Türkiye'ye örnek olmuştur. Biz bu gün buraya siyaset yapmaya gelmedik. Ben milletvekili seçildiğimden bu yana bölgenin en temel geçim kaynağı olan, adeta olmazsa olmazımız olan tütün mevzusunda ilgi duydum ve bu sorunun çözümü için mecliste elimden geleni yaptım. Bu çalışmalarımızı Ağbaba ve diğer vekil arkadaşlarımızın desteğiyle sürdürdük. Tütün bizim alın terimiz, ben de bir çiftçi çocuğuyum, hepimiz tütün parasıyla okuduk. Bugün de çiftçi çocuğu, tütün üreticisi bir ailenin çocuğu olmakla iftihar ediyorum” dedi.

1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan tütün düzenlemesini de eleştiren Tutdere, düzenlemenin ertelenmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “İktidar sürekli bu tütüne 'kaçak tütün' diyor, oysa bu tütünden daha yerli ve milli bir ürün yoktur. Tütün bizim için her şeyden önemlidir, bu konuda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.