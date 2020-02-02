CHP heyetinden Yıldırım'a ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından belediye binası bahçesinde karşılanan CHP heyeti, Başkan Yıldırım'a, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkanlık makamında misafirlerini ağırlayan Başkan Yıldırım, “Siyasi mühendislik hizmetinde büyük emeği geçmiş olan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ve değerli belediye başkanlarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yapmış olduğu konuşmada, "Bildiğiniz gibi Elazığ ve Malatya'da bir deprem faciası yaşadık. Genel başkanımız ve büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte deprem bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdik. Genel başkanımızda Malatya'dan Ankara'ya döndü. Sizlere de selam ve saygılarını iletti. Genç bir belediye başkanımız var azimli kararlı inanıyorum ki sizlerin güvenini asla boşa çıkarmayacak çünkü yüreğinde Gölbaşı'nın sevgisi var hizmet etmenin ve faydalı olmanın burada çok güzel hizmetlere imza atmanın heyecanı var bunu da zaman zaman bizimle paylaşıyor. Bizde inanıyoruz ki onun Gölbaşında tarih yazacağını ve gölbaşının bu güne kadar eksik olan bütün hizmetlerini yerine getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise yapmış olduğu konuşmada, "Gerçekten bugün bizim için çok gurur verici bir gün 3 tane Büyük şehir Belediye Başkanlarımızı burada bir arada bulmak genel başkan yardımcımızı Gölbaşında ağırlamak hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Bugün duyduğum bir gururu sizinle paylaşmak istiyorum 2 gündür deprem bölgesindeyiz genel başkanımız bütün Cumhuriyet Halk Partililer sahadaydı. Bu gün Doğanyol ilçesinde ilçe meydanında Mersin Büyükşehir belediyemizin seyyar mutfağını gördüm ve orada halka depremzedelere sıcak yemek dağıtıyordu. Bu partinin bir milletvekili olduğumdan bir neferi olduğumdan büyük bir gurur duydum "diye konuştu.