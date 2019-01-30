CHP Milletvekili Tutdere Başkan Kutlu ile bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberindekilerle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak ve CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, görev süresince partili ayrımı yapmadan hizmet eden Belediye Başkanı Kutlu'yu teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş'a yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Belediyeler tüm partilerin ortak olarak yararlandığı yerlerdir. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak görev süremiz boyunca parti farkı gözetmeksizin tüm halkımıza eşit şekilde hizmet götürmeye çalıştık. Bu bakımdan tüm partilerle sıcak bir diyalog içerisinde olduk” diye konuştu.