CHP Milletvekili Tutdere işçilerle bir araya geldi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hakan Kılınç ve Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar, mağdur işçilerle biraya geldi. 2012 yılında 105 işçinin tazminatsız olarak iflas gerekçesiyle işten çıkartılmasıyla ilgili CHP heyeti işçileri dinledi.

Fabrika yetkililerini mahkemeye veren ve davayı kazana işçiler ile bir araya gelen Milletvekili Abdurrahman tutdere, konunun takipçisi olacağını ve işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

İşçiler ise seslerini duyurmak istediklerini ve bunun için siyasi desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.