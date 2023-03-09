CHP milletvekilleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

CHP Hukuk Komisyonu üyesi olan milletvekilleri depremin vurduğu Adıyaman'a gelerek inceleme yaptı.

CHP Hukuk Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, Bursa Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Muğla Milletvekili Burak Erbay deprem sonrası ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde Adıyaman'da ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Hukuk Komisyonu üyesi milletvekilleri depremde sırasında ve sonrasında yaşanan eksiklik ve ihmaller sonucunda hayatını kaybeden vatandaşların hukuki süreçleri takip ederek yazdıkları raporları kamuoyuyla paylaşacak.

Mağdur vatandaşların hakkını ve hukukunu korumak için CHP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremin ilk anından itibaren 10 milletvekilimizle birlikte Adıyamanlıların yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Belediyelerimizde Adıyaman'da inşa edecekleri konteyner kentlerle hemşirelerimizin barınma sorununu çözmeye katkı sağlıyorlar. İşin hukuksal sürecini takip etmek için Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Komisyonu Üyesi hukukçu milletvekillerimiz Adıyaman'daki mağdur vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu korumak ve hakların adalet boyutuyla da korunması için Adıyaman'a geldiler. Vatandaşlarımızın haklarının korunması için CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

CHP Hukuk Komisyonu Üyeleri adına konuşan İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, “Bizim açımızdan bundan sonraki en önemli noktalardan biri böylesi bir olayda bu kadar can kaybının yaşanmasına sebebiyet verenlerin, ihmali olanların, geç müdahale edenlerin yargı önünde hiçbir farklılık gözetmeksizin objektif bir şekilde adalet terazisine çıkmaları ve gereken cezayı almaları. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak depreme maruz kalmış 11 ilde bu çalışmayı yapıyoruz. Bütün dosyaları titizlikle takip edeceğiz, kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Şunun altını çizerek ifade edelim, ucu nereye dokunursa dokunsun, hangi partiye mensup olursa olsun sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu bizim yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza ve onların ailelerine en büyük sorumluluklarımızdan birisi. Biz titiz bir şekilde hepsini takip edeceğiz. Adıyaman'ı da bu titizlikle takip edeceğimizin bilinmesini isteriz” diye konuştu.