CHP milletvekilleri parti üyeleriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Adıyaman'da siyasi yol haritası belirlemek için çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaptığı görüşmelerin ardından parti üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da, yaptıkları bir takım ziyaretlerin ardından parti üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, milletvekillerini Adıyaman'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek gerçekleştirilen toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Her geçen gün halkın CHP'ye daha çok ilgi gösterdiğini belirterek açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “31 Mart seçimlerinden sonra parti olarak genel başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ve dünya kamuoyunun ilgisini çekmiş durumdayız. Şuan Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın parti olarak bütün kesimler tarafından zikrediliyor ve iktidar yolculuğuna başlamış durumdayız. Genel başkanımız ikinci bahara hazır olun dedi. Sizlerle birlikte inşallah Adıyaman'da da yapmış olduğumuz çalışmalarla ikinci bahar startını veriyoruz. Moral olarak iyi durumdayız. Rakip partiler şuanda dağılma sürecini yaşıyorlar” dedi.

Daha sonra konuşan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise, “Bizler vatandaşlarımızdan oy istemeye gelmedik, yarın seçim olduğunda Adıyaman'da seçimi nasıl kazanabiliriz bunu stratejik yolunu, yöntemi nedir bunları incelemeye, çalışmaya geldik. Gittiğimiz her yerde vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemek onların taleplerini öğrenmek ve bununla alakalı bir yol çize bilmek adına bizler buradayız” şeklinde konuştu.

Adıyaman sorunlarının Milletvekili Abdurrahman Tutdere'yle beraber bu kadar sık geldiğini vurgulayan CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise konuşmasında, “ Sizlerin oylarıyla daha önceden seçilen ve daha sonra partiyi satanların mecliste nasıl sessiz ve sedasız kaldıklarını, kendi bireysel beklentilerini öne çıkarttıklarını biliyorum. Abdurrahman Tutdere kardeşim onların üzerine basa basa Adıyaman'ı gündeme getirmeye devam ediyor.

Yıllar sonra Türkiye'de birinci partiyiz. Araştırmalarda birinci partiyiz ve bu birincilik kolay olmadı. Türkiye'de demokrasi adına, hukuk adına ne yapılması gerekiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi bunları yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi diğer siyasi partilerin gidemedikleri yerlere de gitti. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de parmağı kanayan kim varsa, kimin ne derdi varsa, CHP'li olsun ya da olmasın herkesin derdine derman oldu” diye konuştu.