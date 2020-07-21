CHP yönetiminden Başkan Kılınç'a ziyaret

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Başkan Kılınç'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyete yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.