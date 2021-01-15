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CHP'de gündemdeki konular ele alındı

CHP Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye gündemi ele alındı.


CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, merkez ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığının yer aldığı toplantıda Türkiye'nin bulunduğu durum, vatandaşların yaşadığı sorun ve sıkıntılar konuşuldu. Yapılan genel değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Burak Binzet, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sorun ve sıkıntıları konuştuk, Bu sorunların biran önce çözülmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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