CHP'de sandık ve seçim toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen beraberinde Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, partililerle toplantı yaptı. Toplantı öncesinde gazetecilere değerlendirmede bulunuldu.

İl Başkanı Burak Binzet'in açılış konuşmasından sonra CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere partililere yaptığı konuşmada, ülkenin yaşadığı ekonomik krize dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, “Saha çalışmalarımızda toplumun bütün kesimlerinin zamların altında inim inim inlemektedir. Parti olarak bu zor süreçte vatandaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Bu krize çözüm reçeteleri de sunuyoruz. Hayat pahalılığı ve tarım sektörünün yaşadığı sıkıntıları dile getiriyoruz. CHP, ‘kırmızı mazot' uygulaması önerisini getirdi. Bu uygulamaya geçip, mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldıracaksınız. Ancak iktidar sorunu çözmez. İktidarın ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmamıştır. Bu halka daha fazla eziyet çektirmeyin. Dünya'da ki hayat pahalılığı ülkeler sıralamasında Türkiye 6. Sırada yer alıyor” dedi.

Tutdere, Adıyaman'a yapılan her proje ve yatırımda kendilerinin parlamentoda yürüttüğü mücadelelerin katkısı olduğunu aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kaderini değiştirecek çok önemli bir seçim olduğunu belirterek, “Önümüzde çok çok önemli bir seçim var. Bu söylem her seçim için söylenirdi ama bu sefer gerçekten öyle olacak. Bizim geleceğimiz ne olacak diye merak eden bütün gençlerin merakla beklediği bir seçim var. Yarınımız ne olacak kaygısı olan bir toplumun beklediği bir seçim var. Eğer erken seçim olmazsa önümüzdeki yıl bu seçim gerçekleşecek. Biran önce bu iktidarın değişmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın talebi ‘hemen seçim' olmasıdır” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra CHP'ye üye olan kişilere parti rozeti takıldı.