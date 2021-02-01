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CHP'den AK Parti'ye katılım

CHP’den istifa eden İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, AK Parti rozetini taktı.

CHP'den istifa eden İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, AK Parti rozetini taktı.


Yaklaşık 2 ay önce Adıyaman'ın Besni ilçesinde CHP İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, partisinin ilçe başkanının Kuran Kursu yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından istifa ettiğini duyurmuştu. CHP'den istifa eden bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Hacı Ali Öztekin, yapılan rozet takma töreniyle AK Parti'ye geçti. Besni ilçesinde 4 AK Parti, 1 CHP'li il genel meclis üyesi bulunuyordu. Geçiş töreninin ardından tüm meclis üyeleri AK Partili oldu. AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin tarafından Hacı Ali Öztekin'e rozeti takıldı.


Törene Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan katıldı.


Törende konuşan Mehmet Dağtekin, “Besni'yi hakkıyla temsil AK Partili il genel meclis üyelerimize Hacı Ali abimizde katıldı. Gönül bağı zaten olan ama fiilen aramızda olmayan Hacı Ali Öztekin'ın aramıza katılmasıyla daha da güçlendiler. Besni ekibiyle gurur duyuyorum, Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Hacı Ali Öztekin'i aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

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