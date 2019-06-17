CHP'den imamlara mektup

CHP Adıyaman İl Teşkilatı camilerdeki din görevlilerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mektup verildi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve beraberindeki teşkilat mensupları , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektuplarını dağıttı.

Kılıçdaroğlu'nun mektubunda, “Sizler, 'Ben güzel Ahlakı tamamlamak için gönderildim' diyen Hz. Peygamber 'in yolundan giden, ulvi görev üstlenmiş özel bir meslek gurubunun mensubusunuz. Toplumumuzca saygın, takva sahibi, üstün ahlaki değerlerle donanmış, sahip olduğunuz ilim ve davranışlarınızla örnek alınan, her türlü hayırlı hizmetin yerine getirilmesinde öncü olmayı hedef edinen kişilersiniz. Tüm toplumu kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen görev anlayışınızla Ülkemizde hoşgörünün, dostluğun, adaletin, birlik ve beraberliğin kökleşmesine sağladığınız ve sağlamaya devam edeceğiniz katkı, evlatlarımızın yarınları için de büyük önem taşıyor. Görevinizde gösterdiğiniz özveri nedeniyle sizlere, taktirlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, size ve ailenize, Ülkemize, İslam Dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verildi.